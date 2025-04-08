В Рязани снова проведут рейды по тонировке
Во вторник, 8 апреля, в Рязани продолжаются комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. С начала рейда полицейские привлекли к ответственности более 20 водителей.
В Рязани снова проведут рейды по тонировке. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Во вторник, 8 апреля, в Рязани продолжаются комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.
С начала рейда полицейские привлекли к ответственности более 20 водителей.