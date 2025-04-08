В Рязани на 98% завершили подготовку к природным пожарам

Отмечается, что на утро 8 апреля проведена опашка 1047 населенных пунктов и 43 СНТ. Общая протяженность противопожарных полос составила 8 814 километров. Расчищено 316 противопожарных водоемов. Общий процент выполнения работ — 98,9% от запланированного.