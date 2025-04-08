В Рязани машина по фиксации нарушений проехала по газону, мэрия начала проверку
Рязанцы поделились в соцсетях кадрами, как автомобиль проезжает по газону во дворе и снимает припаркованные машины."По данному вопросу проводится служебная проверка", — заявили в мэрии.
В мэрии Рязани прокомментировали проезд по газону спецавтомобиля для фиксации нарушений парковки. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе горадминистрации.
Рязанцы поделились в соцсетях кадрами, как автомобиль проезжает по газону во дворе и снимает припаркованные машины.
«По данному вопросу проводится служебная проверка», — заявили в мэрии.
Напомним, в марте 2025 года начал работу спецавтомобиль, которые фиксирует парковку на газонах и тротуарах. Нарушителей будут штрафовать на тысячу рублей. Данные меры приняли для борьбы с грязью на тротуарах.