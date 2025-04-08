В Рязани машина по фиксации нарушений проехала по газону, мэрия начала проверку

Рязанцы поделились в соцсетях кадрами, как автомобиль проезжает по газону во дворе и снимает припаркованные машины."По данному вопросу проводится служебная проверка", — заявили в мэрии.