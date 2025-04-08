В Ростовской области опрокинулся пассажирский автобус
В Ростовской области опрокинулся пассажирский автобус. Об этом
ДТП произошло 8 апреля в 5:15 на четвертом километре автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону».
По предварительным данным ГАИ, водитель 1976 года рождения не справился с управлением. В результате автобус опрокинулся.
Отмечается, что пострадал один человек.
В момент ДТП в автобусе находились 23 пассажира.
Полицейские установят обстоятельства произошедшего.
Фото: пресс-служба ГАИ по Ростовской области