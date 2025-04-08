В Ростовской области опрокинулся пассажирский автобус

В Ростовской области опрокинулся пассажирский автобус. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

ДТП произошло 8 апреля в 5:15 на четвертом километре автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону».

По предварительным данным ГАИ, водитель 1976 года рождения не справился с управлением. В результате автобус опрокинулся.

Отмечается, что пострадал один человек.

В момент ДТП в автобусе находились 23 пассажира.

Полицейские установят обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба ГАИ по Ростовской области