Председатель ГД поручил разобраться с пальмовым маслом в пищевом производстве
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве. В частности, поручено проработать ужесточение норм в части применения пальмового масла в производстве продуктов питания, особенно детского.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве. Об этом 8 апреля сообщило РИА Новости.
В частности, профильному комитету Госдумы поручили проработать ужесточение норм в части применения пальмового масла в производстве продуктов питания, особенно детского.