Председатель ГД поручил разобраться с пальмовым маслом в пищевом производстве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету разобраться с применением пальмового масла в пищевом производстве. В частности, поручено проработать ужесточение норм в части применения пальмового масла в производстве продуктов питания, особенно детского.