В России ограничат поступление в вузы из колледжей без ЕГЭ

Согласно документу поступление из колледжей в вузы без ЕГЭ будет возможно только для специальностей, смежных с теми, по которым абитуриенты получали среднее профессиональное образование. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.

В России ограничат поступление в вузы из колледжей без ЕГЭ. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Госдума приняла во втором и третьем чтении соответствующий законопроект.

Согласно документу поступление из колледжей в вузы без ЕГЭ будет возможно только для специальностей, смежных с теми, по которым абитуриенты получали среднее профессиональное образование.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.