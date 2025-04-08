В России ограничат поступление в вузы из колледжей без ЕГЭ
Согласно документу поступление из колледжей в вузы без ЕГЭ будет возможно только для специальностей, смежных с теми, по которым абитуриенты получали среднее профессиональное образование. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.
В России ограничат поступление в вузы из колледжей без ЕГЭ. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Госдума приняла во втором и третьем чтении соответствующий законопроект.
Согласно документу поступление из колледжей в вузы без ЕГЭ будет возможно только для специальностей, смежных с теми, по которым абитуриенты получали среднее профессиональное образование.
Закон должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.