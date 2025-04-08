В Новомичуринске мужчина чуть не зарезал знакомого за долги

В полицию обратился 40-летний житель Новомичуринска. Он рассказал, что выпивал с 31-летним приятелем во дворе одного из домов, когда тот вспомнил про его долг. Мужчина потребовал вернуть деньги, но его собеседник долг отрицал. Разговор перерос в ссору, в ходе которой 31-летний мужчина достал нож и пригрозил зарезать приятеля. Мужчина испугался, скрылся и вызвал полицию. 31-летний мужчина задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

В Новомичуринске мужчина чуть не зарезал знакомого за долги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 40-летний житель Новомичуринска. Он рассказал, что выпивал с 31-летним приятелем во дворе одного из домов, когда тот вспомнил про его долг. Мужчина потребовал вернуть деньги, но его собеседник долг отрицал. Разговор перерос в ссору, в ходе которой 31-летний мужчина достал нож и пригрозил зарезать приятеля. Мужчина испугался, скрылся и вызвал полицию.

31-летний мужчина задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.