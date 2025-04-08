В Новом Уренгое школьник ударил охранника ножом в шею

В Новом Уренгое школьник ударил охранника ножом в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как одноклассница преграждает мальчику выход из школы, после чего к парню подходит местный охранник. В этот момент школьник бьет его ножом в шею.

Отмечается, что напавший учится в пятом классе, он без проблем пронес нож в школу: по словам источников, металлодетектор не распознал оружие в вещах ребенка.

Также, по словам источников, некоторое время назад у мальчика был конфликт с другой девочкой. После ссоры она позвала на защиту своих братьев. Вероятно, после разговора с ними из-за вероятного повторения ситуации мальчик принял решение носить с собой нож. Предварительно, он забрал его с кухни без ведома родителей.

Сейчас ребенка отправили в психоневрологический диспансер.