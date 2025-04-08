В Новом Уренгое несовершеннолетний студент открыл стрельбу в колледже

В Новом Уренгое несовершеннолетний студент открыл стрельбу в колледже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, инцидент случился в «Газпром техникуме». По предварительным данным, 17-летний учащийся второго курса взял пневматический пистолет у своего сокурсника и выстрелил из него по интерактивной доске.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте вызвали полицию.

Отмечается, что это второе происшествие в местных учебных учреждениях за сутки. Ранее школьник напал на охранника с ножом.