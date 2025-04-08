В Хабаровском крае пьяная женщина выбросила шестимесячную дочь в сугроб

В Хабаровском крае пьяная женщина выбросила шестимесячную дочь в сугроб. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Полураздетую грудную девочку спас случайный прохожий.

Подруги 22-летней матери забили тревогу и обратились к губернатору — младенца забрали, но с ней остался двухлетний сын.

Местные жители рассказали, что девушка ушла в загул с 3 апреля, после получения пособия.

Местонахождение старшего ребенка неизвестно.