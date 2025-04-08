В Госдуме поддержали идею создания реестра женатых для борьбы с обманом

Виталий Милонов одобрил предложение центра «Сорок сороков», призвавшего ввести на «Госуслугах» возможность проверки семейного положения жителей. «В целом это открытая информация. Можно будет получить не данные супруга или супруги, а сам факт, состоит ли человек в браке», — отметил парламентарий. Он также напомнил о предложении создать на портале «Госуслуг» сервис знакомства, который позволит заблокировать «женатых, изменщиков и женщин с низкой социальной ответственностью».

В Госдуме поддержали идею создания реестра женатых для борьбы с обманом. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Виталия Милонова.

Он одобрил предложение центра «Сорок сороков», призвавшего ввести на «Госуслугах» возможность проверки семейного положения жителей.

«В целом это открытая информация. Можно будет получить не данные супруга или супруги, а сам факт, состоит ли человек в браке», — отметил парламентарий.

Он также напомнил о предложении создать на портале «Госуслуг» сервис знакомства, который позволит заблокировать «женатых, изменщиков и женщин с низкой социальной ответственностью». Кроме того, Милонов призвал сделать фильтр для должников по алиментам. Все эти функции позволят объединить на одном ресурсе тех, кто действительно хочет найти вторую половинку.