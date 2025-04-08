В Госдуме назвали реальный размер индексации пенсий в 2026 году

Отмечается, что с 2026 года пенсии будут индексировать дважды в год: в феврале — с учетом инфляции; в апреле — в зависимости от доходов Социального фонда. Пример расчета: если пенсия в 2025 году — 23 000 рублей, то после февральской индексации (при инфляции 5%) ее размер составит 24 150 рублей, а после апрельской надбавки около 24 633 рублей. По словам депутата, в будущем возможен новый механизм — учитывать не общую инфляцию, а рост цен именно на товары и услуги, важные для пенсионеров (лекарства, коммуналка, еда). Также рассматривают вариант перерасчета пенсий внутри года при резком росте цен.

В Госдуме назвали реальный размер индексации пенсий в 2026 году. Сообщает «Газета. ру».

Отмечается, что с 2026 года пенсии будут индексировать дважды в год: в феврале — с учетом инфляции; в апреле — в зависимости от доходов Социального фонда.

Пример расчета: если пенсия в 2025 году — 23 000 рублей, то после февральской индексации (при инфляции 5%) ее размер составит 24 150 рублей, а после апрельской надбавки около 24 633 рублей.

По словам депутата, в будущем возможен новый механизм — учитывать не общую инфляцию, а рост цен именно на товары и услуги, важные для пенсионеров (лекарства, коммуналка, еда). Также рассматривают вариант перерасчета пенсий внутри года при резком росте цен.