В Чечне подросток напал на полицейских

В Чечне подросток напал на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нападение произошло вечером 7 апреля. Около 21 часа 17-летний подросток пришел к посту на улице Ахмата Кадырова и ударил ножом в грудь 38-летнего прапорщика Рамзана Д. После этого он напал на 20-летнего Расула И. Ответным огнем нападавший был уничтожен.

Полицейские были доставлены в больницу, однако одного из сотрудников спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).