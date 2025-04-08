В ЦБ заявили, что период высокой ключевой ставки «не будет бесконечным»

Набиуллина при этом отметила, что повышенная ключевая ставка будет держаться продолжительное время."Если бы ЦБ не поднял ставку до 21%, бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас", — добавила она.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече в Госдуме заявила, что период высокой ключевой ставки «не будет бесконечным». Ее слова передало ТАСС 8 апреля.

Набиуллина при этом отметила, что повышенная ключевая ставка будет держаться продолжительное время.

«Если бы ЦБ не поднял ставку до 21%, бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас», — добавила она.

Напомним, ключевая ставка держится на уровне 21% с конца октября 2024 года.