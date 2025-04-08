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В Борках построят детский сад и школу

Забота о детях — главный приоритет ГК «Зеленый сад». Одновременно с возведением ЖК «Окская стрелка» идет разработка проектной документации для строительства детского сада и школы. Жителям не придется ждать необходимую инфраструктуру десятилетиями. И парадоксальной ситуации, когда садик только введен в эксплуатацию, а ребенок уже идет в пятый класс, точно не случится.

Каким будет детский сад в Борках?

  • Рассчитан на 350 малышей.
  • Построен из современных экологически чистых и энергоэффективных материалов.
  • С собственной котельной.
  • В группах — теплые полы.
  • Современное оборудование на кухне, в игровых и спальнях.
  • Уличные игровые площадки с травмобезопасным покрытием, кварцевым песком в песочницах и водно-игровым оборудованием.

Какой станет новая школа?

  • Расположена в 300 м от ЖК «Окская стрелка» — через дорогу от территории бывшего шпалозавода.
  • Рассчитана на 1650 учеников.
  • Со специализированными классами для уроков химии, физики, иностранного языка, музыки и так далее.
  • Большой актовый зал на 650 мест.
  • Библиотечно-информационный центр, спортзалы, игровые комнаты.
  • Столовая с двумя обеденными залами на 300 и 525 мест.
  • Отдельные помещения для групп продленного дня.

И детский садик, и школа будут доступны абсолютно всем юным рязанцам. Удобнее всего в них будет ходить детям, проживающим в ЖК «Окская стрелка».

Выбирайте свою квартиру в премиальном квартале будущего на берегу Оки: https://www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess. Звоните в отдел продаж: +7 (4912) 77-77-77.