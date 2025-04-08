В Борках построят детский сад и школу

Забота о детях — главный приоритет ГК «Зеленый сад». Одновременно с возведением ЖК «Окская стрелка» идет разработка проектной документации для строительства детского сада и школы. Жителям не придется ждать необходимую инфраструктуру десятилетиями. И парадоксальной ситуации, когда садик только введен в эксплуатацию, а ребенок уже идет в пятый класс, точно не случится.

Каким будет детский сад в Борках?

Рассчитан на 350 малышей.

Построен из современных экологически чистых и энергоэффективных материалов.

С собственной котельной.

В группах — теплые полы.

Современное оборудование на кухне, в игровых и спальнях.

Уличные игровые площадки с травмобезопасным покрытием, кварцевым песком в песочницах и водно-игровым оборудованием.

Какой станет новая школа?

Расположена в 300 м от ЖК «Окская стрелка» — через дорогу от территории бывшего шпалозавода.

Рассчитана на 1650 учеников.

Со специализированными классами для уроков химии, физики, иностранного языка, музыки и так далее.

Большой актовый зал на 650 мест.

Библиотечно-информационный центр, спортзалы, игровые комнаты.

Столовая с двумя обеденными залами на 300 и 525 мест.

Отдельные помещения для групп продленного дня.

И детский садик, и школа будут доступны абсолютно всем юным рязанцам. Удобнее всего в них будет ходить детям, проживающим в ЖК «Окская стрелка».