В Борках построят детский сад и школу

Забота о детях — главный приоритет ГК «Зеленый сад». Одновременно с возведением ЖК «Окская стрелка» идет разработка проектной документации для строительства детского сада и школы. Жителям не придется ждать необходимую инфраструктуру десятилетиями. И парадоксальной ситуации, когда садик только введен в эксплуатацию, а ребенок уже идет в пятый класс, точно не случится.
Каким будет детский сад в Борках?
- Рассчитан на 350 малышей.
- Построен из современных экологически чистых и энергоэффективных материалов.
- С собственной котельной.
- В группах — теплые полы.
- Современное оборудование на кухне, в игровых и спальнях.
- Уличные игровые площадки с травмобезопасным покрытием, кварцевым песком в песочницах и водно-игровым оборудованием.
Какой станет новая школа?
- Расположена в 300 м от ЖК «Окская стрелка» — через дорогу от территории бывшего шпалозавода.
- Рассчитана на 1650 учеников.
- Со специализированными классами для уроков химии, физики, иностранного языка, музыки и так далее.
- Большой актовый зал на 650 мест.
- Библиотечно-информационный центр, спортзалы, игровые комнаты.
- Столовая с двумя обеденными залами на 300 и 525 мест.
- Отдельные помещения для групп продленного дня.
И детский садик, и школа будут доступны абсолютно всем юным рязанцам. Удобнее всего в них будет ходить детям, проживающим в ЖК «Окская стрелка».
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