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В Абу-Даби представили потенциал Рязанской области

Рязанская делегация продолжает работу в рамках 14-го ежегодного инвестиционного конгресса AIM Congress 2025 в Абу-Даби.

Во второй день форума состоялась Российская инвестиционная сессия, организованная Торгово-промышленной палатой РФ. С докладом об инвестиционном и экспортном потенциале Рязанского региона выступил губернатор Павел Малков.

Он подробно рассказал гостям мероприятия о перспективах для иностранных инвесторов в промышленности, АПК, строительстве и высоких технологиях, развитии беспилотных летательных систем, туристических возможностях, которые предоставляет Рязанская область.

Своим опытом взаимодействия бизнеса и власти на сессии поделилась президент ТПП Рязанской области Людмила Козлова. Как отметила заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова, за последнее время в работе организации прошли структурные изменения. Число членов ТПП превысило 1100 предпринимателей, а ее деловое присутствие в регионе упрочилось.

«Сегодня ТПП — наш стратегический партнер, активно участвующий в формировании деловой повестки и реализации межрегиональных бизнес-миссий», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

Благодаря содействию рязанской ТПП в конгрессе в Абу-Даби приняли участие представители рязанского бизнеса, которые представили участникам инвестиционной сессии свои проекты и возможности для зарубежных инвесторов. В их числе ― компания «Экорост» из Спасского района, которая давно и активно расширяет географию поставок, в том числе благодаря поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса.

«Регион выстраивает комплексную систему поддержки бизнеса: консультации, логистика, продвижение на внешние рынки, участие в международных выставках. Все меры направлены на устойчивый рост несырьевого экспорта и укрепление позиций Рязанской области на международной экономической карте. Площадка AIM Congress предоставила возможность не только укрепить репутацию региона как достойного экспортного партнера, но и установить прямые контакты с представителями международного инвестиционного сообщества. Отмечу, что все больше рязанских предприятий уверенно выходят на внешние рынки — с качественным продуктом, пониманием процессов и поддержкой со стороны государства. Уверена, что все наши усилия послужат основанием для конкретных решений в части новых деловых проектов уже в ближайшее время», ― подытожила Юлия Швакова.