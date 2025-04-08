Турпоток в Касимов увеличился на 30% за год

Отмечается, что в 2024 году муниципалитет посетили более 100 тысяч туристов. Прирост турпотока составил 30%.В 2024-м 58 круизных теплоходов впричалило к берегу в Касимове. На текущий год заявлено — 78.

Турпоток в Касимов увеличился на 30% за год. Об этом пишут ИД «Пресса» со ссылкой на сотрудников администрации Касимовского округа.

Отмечается, что в 2024 году муниципалитет посетили более 100 тысяч туристов. Прирост турпотока составил 30%.

В 2024-м 58 круизных теплоходов впричалило к берегу в Касимове. На текущий год заявлено — 78.