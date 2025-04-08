Транспортная полиция с помощью камер нашла почти 1,5 тысячи преступников в ЦФО

«Всего в течение 2024 года по камерам с биометрической идентификацией сотрудниками нашего подразделения выявлено 1 453 лица, находящихся в федеральном розыске. Выявлено и передано инициаторам розыска 616 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из которых 222 лица выявлено для иных территориальных подразделений страны», — рассказал начальник управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря.

Транспортная полиция с помощью камер нашла почти 1,5 тысячи преступников в ЦФО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего в течение 2024 года по камерам с биометрической идентификацией сотрудниками нашего подразделения выявлено 1 453 лица, находящихся в федеральном розыске. Выявлено и передано инициаторам розыска 616 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из которых 222 лица выявлено для иных территориальных подразделений страны», — рассказал начальник управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря.

Он добавил, что на объектах транспорта, которые входят в зону обслуживания УТ МВД по Центральному федеральному округу, размещено около трех тысяч камер с биометрической идентификацией.