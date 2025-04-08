Трамп заявил о приближающейся сделке с Россией и Украиной

По его словам, США проводят встречи с Москвой и Киевом, приближаясь к решению. В то же время американский лидер выразил обеспокоенность «бомбежками, которые происходят последнюю неделю». «Я недоволен тем, что сейчас происходит. Бомбежками, они бомбят (Украину) как сумасшедшие. Не знаю, что происходит. Это нехорошая ситуация», — отметил Трамп.

Дональд Трамп заявил о приближающейся сделке с Россией и Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его словам, США проводят встречи с Москвой и Киевом, приближаясь к решению. В то же время американский лидер выразил обеспокоенность «бомбежками, которые происходят последнюю неделю».

«Я недоволен тем, что сейчас происходит. Бомбежками, они бомбят (Украину) как сумасшедшие. Не знаю, что происходит. Это нехорошая ситуация», — отметил Трамп.