Скончался кинодраматург и сценарист Леонид Махкамов-старший
Ему был 81 год. Он родился в 1943 году. Трудился педагогом, корреспондентом и главным редактором. В качестве сценариста Махкамов работал над кинолентами «Загадай себе прошлое», «Контакт», «Заложник», «Взгляд».
Скончался кинодраматург и сценарист Леонид Махкамов-старший. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
Ему был 81 год.
Он родился в 1943 году. Трудился педагогом, корреспондентом и главным редактором.
В качестве сценариста Махкамов работал над кинолентами «Загадай себе прошлое», «Контакт», «Заложник», «Взгляд».