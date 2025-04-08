Скончался кинодраматург и сценарист Леонид Махкамов-старший

Ему был 81 год. Он родился в 1943 году. Трудился педагогом, корреспондентом и главным редактором. В качестве сценариста Махкамов работал над кинолентами «Загадай себе прошлое», «Контакт», «Заложник», «Взгляд».