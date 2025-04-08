Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по тратам на лекарства

Эксперты подсчитали, сколько россияне тратили на лекарства в 2024 году. Согласно исследованию, больше всего в лекарства «вложились» жители Санкт-Петербурга — порядка 15,3 тыс. рублей, Московской области — около 15,1 тыс. рублей и Москвы — 15 тыс. Рязанская область в топе заняла четвертую строчку. Жители региона потратили на лекарства около 13,8 тысяч рублей.

Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по тратам на лекарства. Об этом сообщает Telegram-канал RNC Pharma.

Эксперты подсчитали, сколько россияне тратили на лекарства в 2024 году. Согласно исследованию, больше всего в лекарства «вложились» жители Санкт-Петербурга — порядка 15,3 тыс. рублей, Московской области — около 15,1 тыс. рублей и Москвы — 15 тыс.

Рязанская область в топе заняла четвертую строчку. Жители региона потратили на лекарства около 13,8 тысяч рублей.