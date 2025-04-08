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Рязанец лишился денег из-за покупки двигателя
Установлено, что гражданин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина на сайте бесплатных объявлений решил приобрести агрегатный двигатель и перечислил 120 тысяч рублей за товар, после чего продавец перестал выходить на связь. Рязанцу отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Надзирающим прокурором решение отменено как незаконное. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Рязанец лишился денег из-за покупки двигателя. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что гражданин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина на сайте бесплатных объявлений решил приобрести агрегатный двигатель и перечислил 120 тысяч рублей за товар, после чего продавец перестал выходить на связь.

Рязанцу отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления.

Надзирающим прокурором решение отменено как незаконное. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).