Рязанец фиктивно стал директором организации и незаконно открыл счета в банках

По данным следствия, подозреваемый фиктивно стал руководителем коммерческой организации и открыл в 12-ти кредитных организациях расчетные счета. Он выдал неизвестному электронные средства, с помощью которых осуществлялся доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, молодой человек предоставил электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени организации. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Расследование продолжается.

Рязанец незаконно открыл счета в 12-ти банках. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемый фиктивно стал руководителем коммерческой организации и открыл в 12-ти кредитных организациях расчетные счета. Он выдал неизвестному электронные средства, с помощью которых осуществлялся доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, молодой человек предоставил электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени организации.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Расследование продолжается.