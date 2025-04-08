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Рязанцы за три месяца 2025 года отдали мошенникам 135 миллионов
Начальник отдела Управления уголовного розыска регионального УМВД Алексей Трухачев рассказал рязанцам, как распознать мошенников. По его словам, аферисты представляются представителями Почты России, оператора сотовой связи, энергосбытовой организации, поликлиники. Во всех случаях злоумышленники просят назвать код из СМС. После чего получают доступ к «Госуслугам». После снова звонят и утверждают, что личный кабинет взломан, счета находятся под угрозой.

Рязанцы отдали мошенникам 135 миллионов за три месяца 2025 года. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

По данным полиции, от действий злоумышленников за три месяца пострадало 282 человека.

Начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, подполковник полиции Алексей Трухачев рассказал рязанцам, как распознать телефонных мошенников.

По его словам, аферисты представляются представителями Почты России, оператора сотовой связи, энергосбытовой организации, поликлиники. Во всех случаях злоумышленники просят назвать код из СМС. После чего получают доступ к «Госуслугам».

В дальнейшем мошенники снова звонят и утверждают, что личный кабинет на портале взломан, счета находятся под угрозой. Они убеждают рязанцев перевести деньги на «безопасный счет».

Жителей призвали быть бдительными.