Рязанцы возмутились состоянием входной группы манежа «Юность»

По словам автора поста, проблема с протекающей возле спортивной школы Олимпийского резерва канализацией сохраняется более трех месяцев. За это время на месте не были замечены ремонтные бригады."Запах просто невыносим. Огромная лужа растекается по всей улице. Сотрудники спортивной школы говорят, что решить этот вопрос не могут самостоятельно и нужно участие Водоканала", — говорится в сообщении.

Рязанцы возмутились состоянием входной группы манежа «Юность». Об этом во вторник, 8 апреля, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

По словам автора поста, проблема с протекающей возле спортивной школы Олимпийского резерва канализацией сохраняется более трех месяцев. За это время на месте не были замечены ремонтные бригады.

«Запах просто невыносим. Огромная лужа растекается по всей улице. Сотрудники спортивной школы говорят, что решить этот вопрос не могут самостоятельно и нужно участие Водоканала», — говорится в сообщении.