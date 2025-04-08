Рязанцев пригласили на Пасхальные ярмарки
Отмечается, что они откроются 15 апреля на площади у МКЦ и ЦНТИ. Там будут продавать товары местных производителей и фермеров: куличи, пасхи, творог, молоко, сметану сыры, йогурты, масло и другое. Работать ярмарки будут в течение пяти дней с 10:00 до 19:00.
Рязанцев пригласили на Пасхальные ярмарки. Об этом пишет ТКР.
Отмечается, что они откроются 15 апреля на площади у МКЦ и ЦНТИ.
Там будут продавать товары местных производителей и фермеров: куличи, пасхи, творог, молоко, сметану, сыры, йогурты, масло и другое.
Работать ярмарки будут в течение пяти дней с 10:00 до 19:00.
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