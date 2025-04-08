Прокуратура помогла вернуть участнику СВО из Рязани украденные деньги

Инцидент произошел в Кадомском районе. В марте 2025 года суд признал 45-летнего мужчину виновным в краже 350 тысяч рублей со счета участника СВО. Осужденного обязали вернуть похищенную сумму.