При опрокидывании Chevrolet на трассе под Рязанью пострадал 10-летний ребенок

ДТП произошло в понедельник, 7 апреля, примерно в 14:15, на 232-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным полиции, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, съехала в кювет. Машина опрокинулась. В результате ДТП пострадал ребенок 2015 года рождения. Его с травмами госпитализировали в ОДКБ.

При опрокидывании Chevrolet Aveo на трассе М-5 под Рязанью пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

ДТП произошло в понедельник, 7 апреля, примерно в 14:15, на 232-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительным данным полиции, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, съехала в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадал ребенок 2015 года рождения. Его с травмами госпитализировали в ОДКБ.

Ранее очевидцы сообщали о ДТП.