Последний оператор из «большой четверки» отменит роуминг в Крыму и Севастополе

МТС дольше всех сохранял дополнительную плату для абонентов на полуострове. Отмечается, что компания уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время нахождения абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, СМС и гигабайты интернет-соединения будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

Последний оператор из «большой четверки» отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России.

МТС дольше всех сохранял дополнительную плату для абонентов на полуострове.

Отмечается, что компания уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время нахождения абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, СМС и гигабайты интернет-соединения будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

«Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС России считает срок реализации технически обоснованным», — заключили в ведомстве.