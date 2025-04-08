Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
ЦБ USD 86.09 0.63 10/04
ЦБ EUR 95.09 1.31 10/04
Нал. USD 86.25 / 86.20 10/04 09:25
Нал. EUR 94.67 / 96.75 10/04 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
Вчера 11:54
1 758
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 2025 12:00
3 818
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
18 696
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
22 538
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Последний оператор из «большой четверки» отменит роуминг в Крыму и Севастополе
МТС дольше всех сохранял дополнительную плату для абонентов на полуострове. Отмечается, что компания уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время нахождения абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, СМС и гигабайты интернет-соединения будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

Последний оператор из «большой четверки» отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России.

МТС дольше всех сохранял дополнительную плату для абонентов на полуострове.

Отмечается, что компания уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время нахождения абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, СМС и гигабайты интернет-соединения будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

«Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС России считает срок реализации технически обоснованным», — заключили в ведомстве.