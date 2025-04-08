Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
ЦБ USD 86.09 0.63 10/04
ЦБ EUR 95.09 1.31 10/04
Нал. USD 86.25 / 86.20 10/04 09:25
Нал. EUR 94.67 / 96.75 10/04 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
Вчера 11:54
1 758
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 2025 12:00
3 818
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
18 696
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
22 538
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Около Рязанского кремля поймали 24-летнего мигранта с наркотиками
Во время патрулирования набережной Рязанского кремля сотрудники заметили молодого человека, который вел «себя подозрительно». Отмечается, что он искал что-то в кустах. Когда молодой человек заметил правоохранителей, попытался скрыться. Росгвардейцы остановили его. У гражданина одной из стран Ближнего Востока нашли 15 свертков с неизвестным веществом. Подозреваемого задержали. Позже экспертиза установила, что содержимое свертков является наркотическими веществами синтетического происхождения.

В Рязани задержали 24-летнего мигранта с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Во время патрулирования набережной Рязанского кремля сотрудники заметили молодого человека, который вел «себя подозрительно». Отмечается, что он искал что-то в кустах. Когда молодой человек заметил правоохранителей, попытался скрыться. Росгвардейцы остановили его.

У гражданина одной из стран Ближнего Востока 2001 года рождения нашли 15 свертков с неизвестным веществом.

Подозреваемого задержали. Для разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Позже экспертиза установила, что содержимое свертков является наркотическими веществами синтетического происхождения общей массой 17,84 грамма.