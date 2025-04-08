Около Рязанского кремля поймали 24-летнего мигранта с наркотиками

Во время патрулирования набережной Рязанского кремля сотрудники заметили молодого человека, который вел «себя подозрительно». Отмечается, что он искал что-то в кустах. Когда молодой человек заметил правоохранителей, попытался скрыться. Росгвардейцы остановили его. У гражданина одной из стран Ближнего Востока нашли 15 свертков с неизвестным веществом. Подозреваемого задержали. Позже экспертиза установила, что содержимое свертков является наркотическими веществами синтетического происхождения.

В Рязани задержали 24-летнего мигранта с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Во время патрулирования набережной Рязанского кремля сотрудники заметили молодого человека, который вел «себя подозрительно». Отмечается, что он искал что-то в кустах. Когда молодой человек заметил правоохранителей, попытался скрыться. Росгвардейцы остановили его.

У гражданина одной из стран Ближнего Востока 2001 года рождения нашли 15 свертков с неизвестным веществом.

Подозреваемого задержали. Для разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Позже экспертиза установила, что содержимое свертков является наркотическими веществами синтетического происхождения общей массой 17,84 грамма.