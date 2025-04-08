Названы сроки предполагаемого пика пожарной опасности в Центральной России

«По прогнозам Росгидромета, пожарная опасность начнет повышаться к маю, а пик ожидается в июле», — говорится в сообщении ведомства. По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, контроль готовности регионов к пожароопасному сезону ведется возглавляемым им ведомством на еженедельной основе.

Названы сроки предполагаемого пика пожарной опасности в Центральной России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

«По прогнозам Росгидромета, пожарная опасность начнет повышаться к маю, а пик ожидается в июле», — говорится в сообщении ведомства.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, контроль готовности регионов к пожароопасному сезону ведется возглавляемым им ведомством на еженедельной основе.

«Все государственные задания доведены своевременно, готовность лесопожарной техники обеспечена на 100%. Необходимо в еженедельном формате вести мониторинг сил и средств укомплектованности группировок, чтобы не получилось так, что к началу сезона работники имеются, а к середине — уволились», — подчеркнул Советников.