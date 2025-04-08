Перед рязанским перекрестком произошло ДТП с участием такси
Авария случилась во вторник, 8 апреля, на пересечении улиц Грибоедова и Скоморошинской. Дорогу не поделили автомобили «Audi» и «Renault». О пострадавших не сообщается.
Перед рязанским перекрестком произошло ДТП с участием такси. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказали очевидцы.
Авария случилась во вторник, 8 апреля, около пересечения улиц Грибоедова и Скоморошинской. Дорогу не поделили автомобили «Audi» и «Renault».
О пострадавших не сообщается.