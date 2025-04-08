Mash: Ефремов не сможет выйти на сцену после освобождения из колонии

Михаил Ефремов не сможет выйти на сцену после освобождения из колонии. Об этом во вторник, 8 апреля, написал Telegram-канал «Mash».
По информации портала, актеру первоначально придется заняться здоровьем, которое ухудшилось после объявления об УДО. Отмечается, что артист почти перестал ходить, появилась сильная одышка, однако состояние еще не критическое и родственники смогут его забрать.
Также сообщается, что Ефремову на всякий случай заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород. Рассматривают и запасной вариант с санавиацией из Воронежа — в случае, если самочувствие будет совсем плохое. Его сразу повезут в московский центр пульмонологии.
В связи с этим актер не появится на сцене в ближайшие месяцы.
Напомним, Ефремов выйдет на свободу 9 апреля.