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Mash: Ефремов не сможет выйти на сцену после освобождения из колонии
По информации портала, актеру первоначально придется заняться здоровьем, которое ухудшилось после объявления об УДО. Отмечается, что артист почти перестал ходить, появилась сильная одышка, однако состояние еще не критическое и родственники смогут его забрать. Также сообщается, что Ефремову на всякий случай заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород. Рассматривают и запасной вариант с санавиацией из Воронежа — в случае, если самочувствие будет совсем плохое.

Михаил Ефремов не сможет выйти на сцену после освобождения из колонии. Об этом во вторник, 8 апреля, написал Telegram-канал «Mash».

По информации портала, актеру первоначально придется заняться здоровьем, которое ухудшилось после объявления об УДО. Отмечается, что артист почти перестал ходить, появилась сильная одышка, однако состояние еще не критическое и родственники смогут его забрать.

Также сообщается, что Ефремову на всякий случай заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород. Рассматривают и запасной вариант с санавиацией из Воронежа — в случае, если самочувствие будет совсем плохое. Его сразу повезут в московский центр пульмонологии.

В связи с этим актер не появится на сцене в ближайшие месяцы.

Напомним, Ефремов выйдет на свободу 9 апреля.