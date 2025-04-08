Госдума приняла законопроект о защите от мошенников в соцсетях
Проект внесли на рассмотрение Госдумы в декабре 2024 года. Закон «О некоммерческих организациях» хотят дополнить статьей о размещении информации о деятельности НКО. Согласно проекту, предлагается обязать благотворительные фонды создавать официальную страницу в соцсетях. Остальные НКО планируют наделить таким правом. При этом предполагается, что официальные страницы НКО в соцсетях будут проходить идентификацию и аутентификацию через портал «Госуслуги».
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от мошенников в соцсетях. Об этом 8 апреля
Проект внесли на рассмотрение Госдумы в декабре 2024 года. Закон «О некоммерческих организациях» хотят дополнить статьей о размещении информации о деятельности НКО.
Согласно проекту, предлагается обязать благотворительные фонды создавать официальную страницу в соцсетях. Остальные НКО планируют наделить таким правом.
При этом предполагается, что официальные страницы НКО в соцсетях будут проходить идентификацию и аутентификацию через портал «Госуслуги».