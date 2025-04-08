Госдума приняла законопроект о защите от мошенников в соцсетях

Проект внесли на рассмотрение Госдумы в декабре 2024 года. Закон «О некоммерческих организациях» хотят дополнить статьей о размещении информации о деятельности НКО. Согласно проекту, предлагается обязать благотворительные фонды создавать официальную страницу в соцсетях. Остальные НКО планируют наделить таким правом. При этом предполагается, что официальные страницы НКО в соцсетях будут проходить идентификацию и аутентификацию через портал «Госуслуги».

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от мошенников в соцсетях. Об этом 8 апреля сообщило ТАСС.

Проект внесли на рассмотрение Госдумы в декабре 2024 года. Закон «О некоммерческих организациях» хотят дополнить статьей о размещении информации о деятельности НКО.

Согласно проекту, предлагается обязать благотворительные фонды создавать официальную страницу в соцсетях. Остальные НКО планируют наделить таким правом.

При этом предполагается, что официальные страницы НКО в соцсетях будут проходить идентификацию и аутентификацию через портал «Госуслуги».