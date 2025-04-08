ГАИ призвала рязанцев не садиться за руль из-за плохой погоды

В регионе ожидаются дождь, мокрый снег."В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости", — отметили в ГАИ. Водителей и пешеходов призвали также «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».