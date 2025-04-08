Депутат Рады Костенко: перемирие России и Украины возможно уже в мае

«Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия», — заявил депутат Роман Костенко. Однако он выразил мнение, что это не будет означать окончания конфликта.

Депутат Верховной Рады Роман Костенко предположил, что перемирие России и Украины возможно уже в мае. Об этом сообщила «Лента. ру» со ссылкой на «Страна.ua».

"Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия", — заявил депутат Роман Костенко.

Однако он выразил мнение, что это не будет означать окончания конфликта.