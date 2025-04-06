Жительница Рязанской области пригласила домой незнакомых мужчин, ее обокрали

По предварительной информации, 35 летняя жительница Михайлова позвала на застолье несколько молодых людей, среди которых были незнакомцы. Во время вечеринки 24-летний неизвестный украл ее телефон и покинул квартиру. Пострадавшая вызвала полицию. Вора удалось задержать, ранее его осудили за кражу и хранение наркотиков., он часто «попадал в поле зрения полиции». Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Жительница Рязанской области пригласила домой незнакомых мужчин, ее обокрали. Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительной информации, 35 летняя жительница Михайлова позвала на застолье несколько молодых людей, среди которых были незнакомцы. Во время вечеринки 24-летний неизвестный украл ее телефон и покинул квартиру. Пострадавшая вызвала полицию.

Вора удалось задержать, ранее его судили за кражу и хранение наркотиков, он часто «попадал в поле зрения полиции».

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.