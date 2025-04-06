Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 06
Пнд, 07
10°
Втр, 08
ЦБ USD 84.28 -0.1 05/04
ЦБ EUR 92.99 -0.17 05/04
Нал. USD 86.50 / 87.00 05/04 16:30
Нал. EUR 94.55 / 98.00 05/04 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
11 820
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
16 014
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
15 804
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
22 900
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жительница Рязанской области пригласила домой незнакомых мужчин, ее обокрали
По предварительной информации, 35 летняя жительница Михайлова позвала на застолье несколько молодых людей, среди которых были незнакомцы. Во время вечеринки 24-летний неизвестный украл ее телефон и покинул квартиру. Пострадавшая вызвала полицию. Вора удалось задержать, ранее его осудили за кражу и хранение наркотиков., он часто «попадал в поле зрения полиции». Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Жительница Рязанской области пригласила домой незнакомых мужчин, ее обокрали. Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительной информации, 35 летняя жительница Михайлова позвала на застолье несколько молодых людей, среди которых были незнакомцы. Во время вечеринки 24-летний неизвестный украл ее телефон и покинул квартиру. Пострадавшая вызвала полицию.

Вора удалось задержать, ранее его судили за кражу и хранение наркотиков, он часто «попадал в поле зрения полиции».

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.