В Рязани мужчина разгромил гипермаркет
Отмечается, что мужчина в тельняшке и без обуви начал скидывать товар с полок, кричал, что ему плохо и просил вызвать полицию. Перед приездом наряда он сел на колени перед магазином. Мужчину задержали.
В Рязани мужчина разгромил гипермаркет Hoff. Об этом 5 апреля сообщили в соцсетях.
Отмечается, что мужчина в тельняшке и без обуви начал скидывать товар с полок, кричал, что ему плохо и просил вызвать полицию. Перед приездом наряда он сел на колени перед магазином.
Мужчину задержали.