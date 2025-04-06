В Рязани мужчина разгромил гипермаркет

Отмечается, что мужчина в тельняшке и без обуви начал скидывать товар с полок, кричал, что ему плохо и просил вызвать полицию. Перед приездом наряда он сел на колени перед магазином. Мужчину задержали.