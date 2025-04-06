В полиции опровергли информацию об обнаружении трупа в Рязани

6 апреля в соцсетях появилась информация, что на дороге на улице Бирюзова лежало тело мужчины."По данному факту обращений в Госавтоинспекцию не поступало. ДТП не зарегистрировано", — говорится в сообщении УМВД по Рязанской области.

В полиции опровергли информацию об обнаружении трупа в Рязани. 6 апреля в соцсетях появилась информация, что на дороге на улице Бирюзова лежало тело мужчины.

«По данному факту обращений в Госавтоинспекцию не поступало. ДТП не зарегистрировано», — говорится в сообщении УМВД по Рязанской области.

По данным очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал на дороге, его доставили в больницу.