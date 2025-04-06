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В Конгрессе США в течение 30 дней хотят выдвинуть импичмент Трампу
Член палаты представителей США от демократической партии Эл Грин заявил, что в течение 30 дней он выдвинет главе Белого дома импичмент. В ходе масштабных акций протеста против Трампа, который начались по всей стране, он высказал мнение, что Трамп не заслуживает занимаемой им должности, а также назвал его Голиафом, который контролирует Республиканскую партию."На каждого Голиафа есть свой Давид", — заключил Грин.

В конгрессе США намерены выдвинуть импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Об этом 6 апреля пишет RT со ссылкой на The Hill.

Член палаты представителей США от демократической партии Эл Грин заявил, что в течение 30 дней он выдвинет главе Белого дома импичмент. В ходе масштабных акций протеста против Трампа, который начались по всей стране, он высказал мнение, что Трамп не заслуживает занимаемой им должности, а также назвал его Голиафом, который контролирует Республиканскую партию.

«На каждого Голиафа есть свой Давид», — заключил Грин.