Синоптик рассказал, когда потеплеет до +20
Специалист заявил, что днем температура выше +3 не поднимется вплоть до 10 апреля.14—15 апреля температура вырастет до +10…+15 градусов. К 20 апреля столбики термометров укажут до +20 градусов.
Синоптик рассказал, когда в Московском регионе потеплеет до +20. Слова Александра Ильина приводит 360.ru.
Специалист заявил, что днем температура выше +3 не поднимется вплоть до 10 апреля.
14—15 апреля температура вырастет до +10…+15 градусов. К 20 апреля столбики термометров укажут до +20 градусов.