Синоптик рассказал, когда потеплеет до +20

Специалист заявил, что днем температура выше +3 не поднимется вплоть до 10 апреля.14—15 апреля температура вырастет до +10…+15 градусов. К 20 апреля столбики термометров укажут до +20 градусов.