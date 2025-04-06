Рязанцев предупредили о заснеженных трассах до Москвы
Снегом засыпало Новорязанское шоссе (трасса М5) и Егорьевское шоссе (дорога Касимов — Москва). На дорогах произошло несколько ДТП. «Сегодня лучше воздержаться от дальних поездок, особенно если вы на летней резине», — говорится в сообщении.
Рязанцев предупредили о заснеженных трассах до Москвы. В воскресенье, 6 апреля, в соцсетях опубликовали соответствующие ролики.
Снегом засыпало Новорязанское шоссе (трасса М5) и Егорьевское шоссе (дорога Касимов — Москва). На дорогах произошло несколько ДТП.
«Сегодня лучше воздержаться от дальних поездок, особенно если вы на летней резине», — говорится в сообщении.