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Рязанцев предупредили о заснеженных трассах до Москвы
Снегом засыпало Новорязанское шоссе (трасса М5) и Егорьевское шоссе (дорога Касимов — Москва). На дорогах произошло несколько ДТП. «Сегодня лучше воздержаться от дальних поездок, особенно если вы на летней резине», — говорится в сообщении.

Рязанцев предупредили о заснеженных трассах до Москвы. В воскресенье, 6 апреля, в соцсетях опубликовали соответствующие ролики.

Снегом засыпало Новорязанское шоссе (трасса М5) и Егорьевское шоссе (дорога Касимов — Москва). На дорогах произошло несколько ДТП.

«Сегодня лучше воздержаться от дальних поездок, особенно если вы на летней резине», — говорится в сообщении.