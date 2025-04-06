Подоляк заявил о необходимости второго президентского срока для Зеленского

Владимиру Зеленскому следует баллотироваться на второй президентский срок, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом 6 апреля пишет RT.

«Он глубоко внутри … [конфликта] и понимает, как из него выходить. Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — заявил Подоляк.

По его мнению, Зеленский «доказал свою эффективность» во внешней политике и якобы сможет объединить европейских партнеров для поддержки восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что выборы на Украине могут пройти летом 2025 года.