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MK: актриса Людмила Суворкина погибла при пожаре в центре Москвы

Советская актриса Людмила Суворкина, известная по роли в фильме «Центровой из поднебесья», погибла при пожаре в центре Москвы. Ее тело нашли после тушения возгорания в многоквартирном доме, сообщает MK.RU.

Пожар в шестиэтажном доме на улице Лесной произошел вечером в субботу, 5 апреля. 74-летняя артистка жила одна в трехкомнатной квартире. По словам соседей, актриса практически ни с кем не общалась. После тушения пожара, площадь которого достигала 20 квадратных метров, спасатели обнаружили обугленное тело Суворкиной.

Людмила Суворкина родилась 25 января 1951 года в городе Кинешме. После окончания ГИТИСа она служила в театрах Тулы и Челябинска, а с 1978 года — в Малом театре. Она также основала детский театр «Голубятня» и играла в кино — в том числе в таких фильмах, как «Дети Ванюшина», «Недоросль» и «Француз».