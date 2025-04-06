Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 06
Пнд, 07
10°
Втр, 08
ЦБ USD 84.28 -0.1 05/04
ЦБ EUR 92.99 -0.17 05/04
Нал. USD 86.50 / 86.00 05/04 16:30
Нал. EUR 94.55 / 95.60 05/04 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
11 395
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
15 495
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
15 396
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
22 476
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Bild: в Германии в сентябре проведут учения по отработке сценария нападения РФ
«С 25 сентября Гамбург на три дня превратится в военный центр… Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo… Сценарий — нападение России на Запад», — говорится в публикации издания. Как отмечает Bild, в маневрах могут принять участия до 800 тысяч солдат. Согласно изданию, учения будут нацелены на отработку оперативной переброски войск НАТО в страны Балтии и Польшу, в рамках которой Гамбург, обладающий «стратегически важным портом», будет играть ключевую роль.

Германия проведет в сентябре массовые военные учения с привлечением солдат НАТО для отработки сценария якобы возможного «нападения России». В них могут принять участие до 800 тысяч военнослужащих, пишут РИА Новости со ссылкой на Bild.

«С 25 сентября Гамбург на три дня превратится в военный центр… Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo… Сценарий — нападение России на Запад», — говорится в публикации издания.

Как отмечает Bild, в маневрах могут принять участия до 800 тысяч солдат. Согласно изданию, учения будут нацелены на отработку оперативной переброски войск НАТО в страны Балтии и Польшу, в рамках которой Гамбург, обладающий «стратегически важным портом», будет играть ключевую роль.