Bild: в Германии в сентябре проведут учения по отработке сценария нападения РФ

«С 25 сентября Гамбург на три дня превратится в военный центр… Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo… Сценарий — нападение России на Запад», — говорится в публикации издания. Как отмечает Bild, в маневрах могут принять участия до 800 тысяч солдат. Согласно изданию, учения будут нацелены на отработку оперативной переброски войск НАТО в страны Балтии и Польшу, в рамках которой Гамбург, обладающий «стратегически важным портом», будет играть ключевую роль.

Германия проведет в сентябре массовые военные учения с привлечением солдат НАТО для отработки сценария якобы возможного «нападения России». В них могут принять участие до 800 тысяч военнослужащих, пишут РИА Новости со ссылкой на Bild.

«С 25 сентября Гамбург на три дня превратится в военный центр… Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo… Сценарий — нападение России на Запад», — говорится в публикации издания.

Как отмечает Bild, в маневрах могут принять участия до 800 тысяч солдат. Согласно изданию, учения будут нацелены на отработку оперативной переброски войск НАТО в страны Балтии и Польшу, в рамках которой Гамбург, обладающий «стратегически важным портом», будет играть ключевую роль.