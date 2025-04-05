В Спасском районе сгорело 25 гектаров сухой травы

Информация о пожаре в деревне Бессоновка Спасского района поступила 4 апреля. Сообщалось, что горит нежилое строение. По предварительным данным ведомства, пожар начался из-за перехода огня от горящей травы. Строение повреждено на площади восемь квадратных метров. В тушении и защите населенного пункта участвовали 87 человек и 33 единицы техники.