В Спасском районе сгорело 25 гектаров сухой травы
Информация о пожаре в деревне Бессоновка Спасского района поступила 4 апреля. Сообщалось, что горит нежилое строение. По предварительным данным ведомства, пожар начался из-за перехода огня от горящей травы. Строение повреждено на площади восемь квадратных метров. В тушении и защите населенного пункта участвовали 87 человек и 33 единицы техники.
В Спасском районе сгорело 25 гектаров сухой травы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре в деревне Бессоновка Спасского района поступила 4 апреля. Сообщалось, что горит нежилое строение. По предварительным данным ведомства, пожар начался из-за перехода огня от горящей травы.
Строение повреждено на площади восемь квадратных метров.
В тушении и защите населенного пункта участвовали 87 человек и 33 единицы техники.
Ранее стало известно, что для защиты деревни направляли дополнительные подразделения.