В соцсетях сообщили, что на трассе в Рязанской области 15 машин пробили колеса

Инцидент произошел на дороге Тума — Касимов. По словам очевидцев, за 20 минут 15 автомобилей пробили колеса. После случившегося машины припарковали на обочине. Некоторые водители меняли колеса на месте. На кадрах видно, что на дороге есть выбоины.