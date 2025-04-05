В соцсетях сообщили, что на трассе в Рязанской области 15 машин пробили колеса
Инцидент произошел на дороге Тума — Касимов. По словам очевидцев, за 20 минут 15 автомобилей пробили колеса. После случившегося машины припарковали на обочине. Некоторые водители меняли колеса на месте. На кадрах видно, что на дороге есть выбоины.
Ночью 4 апреля на трассе в Рязанской области 15 машин пробили колеса. Об этом сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел на дороге Тума — Касимов.
По словам очевидцев, за 20 минут 15 автомобилей пробили колеса. После случившегося машины припарковали на обочине. Некоторые водители меняли колеса на месте.
На кадрах видно, что на дороге есть выбоины.
Официально информацию не комментировали.
Видео: группа «Эвакуатор Тума