В Рязанской области провели опашку 833 населенных пунктов
Общая протяженность противопожарных полос превысила 4800 километров. Расчищен 191 противопожарный водоем. Работы продолжаются в 15 районах Рязанской области.
В Рязанской области провели опашку 833 населенных пунктов и 35 СНТ. Об этом 5 апреля сообщил Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62» со ссылкой на оперштаб.
Общая протяженность противопожарных полос превысила 4800 километров. Расчищен 191 противопожарный водоем. Работы продолжаются в 15 районах Рязанской области.
Фото: Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62»