В Рязанской области произошел пожар

Информация о пожаре поступила 4 апреля в 19:27. Горела хозпостройка. На тушение выезжали 10 человек и четыре спецавтомобиля. Отмечается, что огнем повреждена крыша здания. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.