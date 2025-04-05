В Рязанской области произошел пожар
Информация о пожаре поступила 4 апреля в 19:27. Горела хозпостройка. На тушение выезжали 10 человек и четыре спецавтомобиля. Отмечается, что огнем повреждена крыша здания. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
В селе Данево Касимовского округа произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила 4 апреля в 19:27. Горела хозпостройка. На тушение выезжали 10 человек и четыре спецавтомобиля.
Отмечается, что огнем повреждена крыша здания.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.