В Москве мужчина обстрелял полицейских
В Москве мужчина обстрелял полицейских. Об этом сообщили в соцсетях столичного СК.
По данным следствия, 4 апреля пьяный мужчина, управляя автомобилем, отказался выполнять законные требования инспекторов ДПС и попытался скрыться.
Далее фигурант заехал на территорию подземной парковки и начал стрелять в сторону сотрудников правоохранительных органов.
«В свою очередь, полицейский, видя реальную угрозу жизни и здоровью, применил табельное оружие», — отметили в посте.
Подозреваемого доставили в одну из городских больниц. После разрешения врачей следователи приступят кк допросу.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Telegram-канал столичного СК