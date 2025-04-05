В Москве мужчина обстрелял полицейских

В Москве мужчина обстрелял полицейских. Об этом сообщили в соцсетях столичного СК.

По данным следствия, 4 апреля пьяный мужчина, управляя автомобилем, отказался выполнять законные требования инспекторов ДПС и попытался скрыться.

Далее фигурант заехал на территорию подземной парковки и начал стрелять в сторону сотрудников правоохранительных органов.

«В свою очередь, полицейский, видя реальную угрозу жизни и здоровью, применил табельное оружие», — отметили в посте.

Подозреваемого доставили в одну из городских больниц. После разрешения врачей следователи приступят кк допросу.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram-канал столичного СК